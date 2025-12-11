Видеообзор матча Лиги чемпионов «Байер» — «Ньюкасл»

Накануне состоялся матч 6-го тура общего этапа Лиги чемпионов сезона-2025/2026 между немецким «Байером» и английским «Ньюкасл Юнайтед». Игра, проходившая на стадионе «БайАрена» в Леверкузене (Германия), закончилась вничью со счётом 2:2.

Видеообзор матча:

Права на трансляции Лиги чемпионов в России принадлежат онлайн-кинотеатру Okko.

На 13-й минуте полузащитник «Ньюкасла» Бруно Гимарайнс забил в свои ворота и вывел «Байер» вперёд. На 51-й минуте нападающий гостей Энтони Гордон реализовал пенальти и сравнял счёт. На 74-й минуте полузащитник Льюис Майли вывел «Ньюкасл» вперёд. На 88-й минуте полузащитник хозяев Алехандро Гримальдо восстановил равенство в счёте.

В следующем туре «Байер» проведёт матч с греческим «Олимпиакосом» на выезде (20 января), а английский клуб примет нидерландский ПСВ (21 января).