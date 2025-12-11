Скидки
Дмитрий Черышев: не удивлюсь увольнению Алонсо из «Реала» — ситуация не из простых

Российский тренер Дмитрий Черышев высказался о возможном уходе Хаби Алонсо из мадридского «Реала».

«Реал» — команда, которая зациклена только на победу. Любое поражение для них очень большая рана, когда в сердце вставляют нож и начинают там крутить. В «Реале» сейчас ситуация не из простых. Работать со звёздами всегда тяжело. То, что сейчас идут обсуждения по поводу смены Хаби Алонсо, мы сами видим почему.

Не удивлюсь его увольнению. Вся эта ситуация играет негативную роль. Была история с заменами Винисиуса, мне кажется, всё началось оттуда», — сказал Черышев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

