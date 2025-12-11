Бубнов не согласился, что Мойзеса удалили справедливо в матче «Краснодара» с ЦСКА

Футбольный эксперт Александр Бубнов прокомментировал эпизод с удалением защитника ЦСКА Мойзеса в матче 18-го тура Мир РПЛ с «Краснодаром» (2:3). Бразилец получил вторую жёлтую карточку и покинул поле на 68-й минуте встречи.

— Со второй жёлтой карточкой Мойзеса согласны? И с удалением. Я — нет.

— Нет. Смотри, я не согласен с первой [карточкой] даже был. И об этом Мойзес сказал. Он о второй не стал говорить. Там [была] обычная борьба. Здесь, в принципе, можно давать фол, можно не давать. Но не на жёлтую карточку. Там такой борьбы в игре полно было, — сказал Бубнов в новом выпуске YouTube-канала «Коммент.Шоу».

«Краснодар» ушёл на зимний перерыв, занимая первое место в турнирной таблице РПЛ. ЦСКА — четвёртый.