Бубнов не согласился, что Мойзеса удалили справедливо в матче «Краснодара» с ЦСКА
Поделиться
Футбольный эксперт Александр Бубнов прокомментировал эпизод с удалением защитника ЦСКА Мойзеса в матче 18-го тура Мир РПЛ с «Краснодаром» (2:3). Бразилец получил вторую жёлтую карточку и покинул поле на 68-й минуте встречи.
Мир Российская Премьер-лига . 18-й тур
07 декабря 2025, воскресенье. 19:00 МСК
Краснодар
Краснодар
Окончен
3 : 2
ЦСКА
Москва
0:1 Мойзес – 11' 1:1 Кордоба – 38' 2:1 Са – 51' 3:1 Батчи – 70' 3:2 Алвес – 90+1'
Удаления: нет / Мойзес – 68'
— Со второй жёлтой карточкой Мойзеса согласны? И с удалением. Я — нет.
— Нет. Смотри, я не согласен с первой [карточкой] даже был. И об этом Мойзес сказал. Он о второй не стал говорить. Там [была] обычная борьба. Здесь, в принципе, можно давать фол, можно не давать. Но не на жёлтую карточку. Там такой борьбы в игре полно было, — сказал Бубнов в новом выпуске YouTube-канала «Коммент.Шоу».
«Краснодар» ушёл на зимний перерыв, занимая первое место в турнирной таблице РПЛ. ЦСКА — четвёртый.
Комментарии
- 11 декабря 2025
-
12:55
-
12:54
-
12:52
-
12:46
-
12:35
-
12:31
-
12:30
-
12:29
-
12:11
-
12:10
-
12:09
-
12:05
-
11:54
-
11:49
-
11:45
-
11:39
-
11:34
-
11:33
-
11:26
-
11:17
-
11:12
-
10:58
-
10:56
-
10:46
-
10:39
-
10:37
-
10:33
-
10:28
-
10:15
-
10:13
-
10:11
-
10:11
-
10:04
-
10:00
-
09:57