Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Селтик — Рома. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Бубнов не согласился, что Мойзеса удалили справедливо в матче «Краснодара» с ЦСКА

Бубнов не согласился, что Мойзеса удалили справедливо в матче «Краснодара» с ЦСКА
Комментарии

Футбольный эксперт Александр Бубнов прокомментировал эпизод с удалением защитника ЦСКА Мойзеса в матче 18-го тура Мир РПЛ с «Краснодаром» (2:3). Бразилец получил вторую жёлтую карточку и покинул поле на 68-й минуте встречи.

Мир Российская Премьер-лига . 18-й тур
07 декабря 2025, воскресенье. 19:00 МСК
Краснодар
Краснодар
Окончен
3 : 2
ЦСКА
Москва
0:1 Мойзес – 11'     1:1 Кордоба – 38'     2:1 Са – 51'     3:1 Батчи – 70'     3:2 Алвес – 90+1'    
Удаления: нет / Мойзес – 68'

— Со второй жёлтой карточкой Мойзеса согласны? И с удалением. Я — нет.
— Нет. Смотри, я не согласен с первой [карточкой] даже был. И об этом Мойзес сказал. Он о второй не стал говорить. Там [была] обычная борьба. Здесь, в принципе, можно давать фол, можно не давать. Но не на жёлтую карточку. Там такой борьбы в игре полно было, — сказал Бубнов в новом выпуске YouTube-канала «Коммент.Шоу».

«Краснодар» ушёл на зимний перерыв, занимая первое место в турнирной таблице РПЛ. ЦСКА — четвёртый.

Материалы по теме
Бубнов — о высказывании Мамаева про «Краснодар»: Павел пьяный, что ли, был?
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android