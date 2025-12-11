Скидки
Главная Футбол Новости

Василий Березуцкий прокомментировал своё назначение в «Урал»

Василий Березуцкий прокомментировал своё назначение в «Урал»
Комментарии

Российский специалист Василий Березуцкий высказался после назначения на должность главного тренера «Урала». Екатеринбургская команда занимает второе место в турнирной таблице Лиги Pari, отставая от лидирующего «Факела» на семь очков.

«Рад стать частью такого замечательного клуба, как «Урал»! Провёл несколько дней в Екатеринбурге. Несмотря на снег и холод, только самые приятные впечатления: город современный, энергичный, с классными людьми. Познакомился и с футбольной инфраструктурой – академия, «Екатеринбург Арена», и скажу так: всё на достойном уровне!

Город и регион заслуживают того, чтобы быть представленными в РПЛ. Обещаю весной вместе с командой приложить все усилия для того, чтобы решить эту задачу», — приводит слова Березуцкого пресс-служба «Урала» в телеграм-канале клуба.

