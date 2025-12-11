Черышев оценил шансы Сафонова стать первым номером «ПСЖ» после двух «сухих» матчей

Российский тренер Дмитрий Черышев оценил шансы вратаря «ПСЖ» Матвея Сафонова стать первым номером команды после двух игр без пропущенных мячей. Сафонов отыграл с «Ренном» в рамках Лиги 1 и с «Атлетиком» Бильбао в Лиге чемпионов.

«Чем силён вратарь? Он должен выручать команду. Например, «Реал», «Краснодар», «Барселона» играют в атакующий футбол. В этих командах вратари не имеют права на ошибку. Задача Сафонова — выручать команду. Сейчас он делает это хорошо. В этих матчах были моменты, в которых он подвыручил «ПСЖ». Если он с этой задачей справляется, значит, всё хорошо.

Что касается дальнейших перспектив Сафонова в «ПСЖ», никто не будет менять вратаря просто потому, что надо дать сыграть другому. Он вошёл в ритм, а вратарское место просто так не меняется», — сказал Черышев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.