Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Селтик — Рома. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Генич: Каспийск для арбитров — чёрная дыра

Генич: Каспийск для арбитров — чёрная дыра
Комментарии

Российский комментатор Константин Генич высказался о судействе в матче 18-го тура Мир Российской Премьер-Лиги «Динамо» Махачкала — «Пари Нижний Новгород» (0:1). Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Алексеем Сухим (Люберцы).

Мир Российская Премьер-лига . 18-й тур
07 декабря 2025, воскресенье. 14:00 МСК
Динамо Мх
Махачкала
Окончен
0 : 1
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород
0:1 Босельи – 37'    
Удаления: Табидзе – 20' / нет

«Чёрная дыра — Каспийск для арбитров. Потому что Ян Бобровский в прошлом году, мы все прекрасно помним, «Пари НН» — «Динамо» Махачкала, когда пять спорных моментов против Махачкалы: там с VAR неназначение пенальти, ещё что-то и пенальти, назначенный в концовке, который реализовал Калинский — 1:0 «Пари НН» выиграл.

И сейчас ровно так же судейское решение прибивает Махачкалу. Они играли лучше. В меньшинстве они играли гораздо лучше, но, блин, надо, чтобы тебе ещё подфартило», — сказал Генич в видео на YouTube-канале «Коммент.Шоу».

Материалы по теме
«Нам воздалось за предыдущие игры». Нападающий «Пари НН» Грулёв — о победе над «Динамо» Мх
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android