Генич: Каспийск для арбитров — чёрная дыра

Российский комментатор Константин Генич высказался о судействе в матче 18-го тура Мир Российской Премьер-Лиги «Динамо» Махачкала — «Пари Нижний Новгород» (0:1). Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Алексеем Сухим (Люберцы).
«Чёрная дыра — Каспийск для арбитров. Потому что Ян Бобровский в прошлом году, мы все прекрасно помним, «Пари НН» — «Динамо» Махачкала, когда пять спорных моментов против Махачкалы: там с VAR неназначение пенальти, ещё что-то и пенальти, назначенный в концовке, который реализовал Калинский — 1:0 «Пари НН» выиграл.
И сейчас ровно так же судейское решение прибивает Махачкалу. Они играли лучше. В меньшинстве они играли гораздо лучше, но, блин, надо, чтобы тебе ещё подфартило», — сказал Генич в видео на YouTube-канале «Коммент.Шоу».
- 11 декабря 2025
