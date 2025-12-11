Пять голов и драматичная развязка — в видеообзоре матча ЛЧ «Вильярреал» — «Копенгаген»

Накануне состоялся матч 6-го тура общего этапа Лиги чемпионов, в котором играли «Вильярреал» и «Копенгаген». Победу со счётом 3:2 в этой игре одержали гости. Встреча состоялась на стадионе «Керамика» (Вильярреал, Испания). В качестве главного арбитра матча выступил Иван Кружляк (Словакия).

Видеообзор матча:

Права на трансляции Лиги чемпионов в России принадлежат онлайн-кинотеатру Okko.

Мохамед Эльюнусси вывел гостей вперёд на второй минуте, Сантьяго Комесанья на 47-й минуте сравнял счёт. Элиас Ашури на 48-й минуте вновь обеспечил преимущество датской команде, Тани Олувасейи на 56-й минуте вернул равенство на табло. Андреас Корнелиус забил победный гол на 90-й минуте.

После этой игры «Вильярреал» с одним очком находится на 35-м месте в сводной таблице Лиги чемпионов, «Копенгаген» с семью очками располагается на 23-й строчке.

В следующем туре «Вильярреал» 20 января примет на своём поле «Аякс», «Копенгаген» в тот же день дома сыграет с «Наполи».