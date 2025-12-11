Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Селтик — Рома. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

В «Урале» раскрыли, какая цель стоит перед Березуцким в этом сезоне

В «Урале» раскрыли, какая цель стоит перед Березуцким в этом сезоне
Комментарии

Президент «Урала» Григорий Иванов обозначил задачу нового главного тренера команды Василия Березуцкого в нынешнем сезоне Лиги Pari. Президент «Урала» Григорий Иванов обозначил задачу нового главного тренера екатеринбургской команды Василия Березуцкого в нынешнем сезоне Лиги PARI.

«Считаем Березуцкого сильным специалистом. Молодой тренер, который на долгие годы может принести пользу «Уралу». У него задача напрямую выйти в РПЛ, если нет, зачем тогда мы меняли тренера? У Березуцкого большое будущее, он перспективный тренер», — приводит слова Иванова Metaratings.

О назначении Березуцкого было объявлено сегодня, 11 декабря.

Материалы по теме
Василий Березуцкий прокомментировал своё назначение в «Урал»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android