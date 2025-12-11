В «Урале» раскрыли, какая цель стоит перед Березуцким в этом сезоне

Президент «Урала» Григорий Иванов обозначил задачу нового главного тренера команды Василия Березуцкого в нынешнем сезоне Лиги Pari. Президент «Урала» Григорий Иванов обозначил задачу нового главного тренера екатеринбургской команды Василия Березуцкого в нынешнем сезоне Лиги PARI.

«Считаем Березуцкого сильным специалистом. Молодой тренер, который на долгие годы может принести пользу «Уралу». У него задача напрямую выйти в РПЛ, если нет, зачем тогда мы меняли тренера? У Березуцкого большое будущее, он перспективный тренер», — приводит слова Иванова Metaratings.

О назначении Березуцкого было объявлено сегодня, 11 декабря.