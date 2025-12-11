Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Селтик — Рома. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Наших усилий было недостаточно». Капитан «Боруссии» Шлоттербек — о ничьей с «Будё-Глимт»

«Наших усилий было недостаточно». Капитан «Боруссии» Шлоттербек — о ничьей с «Будё-Глимт»
Комментарии

Защитник дортмундской «Боруссии» Нико Шлоттербек раскритиковал свою команду за недостаточные усилия в матче Лиги чемпионов.

В 6-м туре общего этапа турнира состоялась игра между «Боруссией» и норвежским «Будё-Глимт» (2:2). Хавбек хозяев Юлиан Брандт дважды выводил свою команду вперёд, но игрокам гостей дважды удалось сравнять счёт.

Лига чемпионов . Общий этап. 6-й тур
10 декабря 2025, среда. 23:00 МСК
Боруссия Д
Дортмунд, Германия
Окончен
2 : 2
Будё-Глимт
Будё, Норвегия
1:0 Брандт – 18'     1:1 Алеесами – 42'     2:1 Брандт – 51'     2:2 Хёуге – 75'    

«После того как мы повели 1:0, мы стали играть крайне небрежно и ужасно обрабатывали мяч с первых же касаний. Каждый просто играл в свою игру. Вышедшие на замену игроки теряли каждый мяч. Когда кто-то выходит на поле на 60-й минуте, я ожидаю от него 30 минут игры на полной мощности. Мы немного комбинировали игру справа и слева, перебрасывали мяч через вратаря и хотели играть красиво, но нужно действовать решительно, а мы этого не сделали, и наших усилий было недостаточно. Мы играем в Лиге чемпионов, но показываем слишком мало», – приводит слова Шлоттербека аккаунт @SkySportDe в социальной сети X.

По результатам тура немецкая команда располагается на 10-м месте турнирной таблицы (11 очков). Клуб из Норвегии находится на 32-м месте (3 очка).

Материалы по теме
Видео
Сейвы Хайкина — в видеообзоре матча ЛЧ, где «Боруссия» не смогла одолеть «Будё-Глимт»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android