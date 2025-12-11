«Наших усилий было недостаточно». Капитан «Боруссии» Шлоттербек — о ничьей с «Будё-Глимт»

Защитник дортмундской «Боруссии» Нико Шлоттербек раскритиковал свою команду за недостаточные усилия в матче Лиги чемпионов.

В 6-м туре общего этапа турнира состоялась игра между «Боруссией» и норвежским «Будё-Глимт» (2:2). Хавбек хозяев Юлиан Брандт дважды выводил свою команду вперёд, но игрокам гостей дважды удалось сравнять счёт.

«После того как мы повели 1:0, мы стали играть крайне небрежно и ужасно обрабатывали мяч с первых же касаний. Каждый просто играл в свою игру. Вышедшие на замену игроки теряли каждый мяч. Когда кто-то выходит на поле на 60-й минуте, я ожидаю от него 30 минут игры на полной мощности. Мы немного комбинировали игру справа и слева, перебрасывали мяч через вратаря и хотели играть красиво, но нужно действовать решительно, а мы этого не сделали, и наших усилий было недостаточно. Мы играем в Лиге чемпионов, но показываем слишком мало», – приводит слова Шлоттербека аккаунт @SkySportDe в социальной сети X.

По результатам тура немецкая команда располагается на 10-м месте турнирной таблицы (11 очков). Клуб из Норвегии находится на 32-м месте (3 очка).