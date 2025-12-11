Газзаев: считаю, что Гусеву надо доверить место главного тренера «Динамо»

Российский специалист Валерий Газзаев высказался о возможной работе Ролана Гусева главным тренером московского «Динамо» на постоянной основе. Гусев стал исполняющим обязанности главного тренера клуба после ухода Валерия Карпина.

— Думаете, что совет директоров «Динамо» примет решение в пользу Гусева?

— Думаю, да. Хочу, чтобы ему доверили быть главным тренером. Ему дали четыре игры и требуют результата прямо сейчас. На мой взгляд, он достаточно неплохо закончил сезон, неплохо провёл те четыре игры. Считаю, что ему надо доверить это место, чтобы у человека была уверенность. Давать четыре игры — это несерьёзно.

Это касается и спартаковского тренера. Как можно по результатам четырёх игр говорить о перспективе того или иного специалиста? Это в корне неправильно. Доверие и терпение — два фактора, которые необходимы для того, чтобы был результат, — приводит слова Газзаева «Матч ТВ».

«Динамо» занимает 10-е место в турнирной таблице Мир Российской Премьер-Лиги. Команда набрала 21 очко за 18 матчей. На первой строчке находится «Краснодар» (40).