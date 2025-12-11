Скидки
Газзаев: Талалаев должен быть чуть скромнее, его выходки не красят тренера

Газзаев: Талалаев должен быть чуть скромнее, его выходки не красят тренера
Комментарии

Российский специалист Валерий Газзаев высказался о работе главного тренера калининградской «Балтики» Андрея Талалаева.

— Вам нравится работа Талалаева с «Балтикой»?
— Опять же, всё покажет конечный результат, но на меня произвело впечатление выступление «Балтики». Единственное, Талалаев должен быть чуть скромнее, его выходки не красят тренера. Он это на всю страну делает… Ему необходимо спуститься на землю. Видимо, у него никогда не было таких результатов, чуть-чуть, так сказать, возомнил о себе человек — это неправильно. Так себя вести ни в коем случае нельзя! Эмоции бывают у каждого тренера, но вести себя так — это ни в какие ворота не лезет, — приводит слова Газзаева «Матч ТВ».

«Балтика» занимает пятое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Команда набрала 35 очков за 18 матчей. На первой строчке располагается «Краснодар», заработав 40 очков.

