Автобус «ПСЖ» забросали камнями в Испании после матча Лиги чемпионов

Комментарии

Автобус французского «Пари Сен-Жермен» был повреждён камнями после выездного матча 6-го тура общего этапа Лиги чемпионов с испанским «Атлетиком» Бильбао (0:0). Автобус команды забросали камнями ночью, когда он находился у отеля. Об этом сообщил RMC Sport.

Лига чемпионов . Общий этап. 6-й тур
10 декабря 2025, среда. 23:00 МСК
Атлетик Б
Бильбао, Испания
Окончен
0 : 0
ПСЖ
Париж, Франция

Отмечается, что футболистов в тот момент в автобусе не было. В этом матче российский голкипер «Пари Сен-Жермен» Матвей Сафонов сыграл «на ноль».

«Атлетик» занимает 28-е место в турнирной таблице общего этапа Лиги чемпионов. Команда набрала пять очков за шесть матчей. «Пари Сен-Жермен» располагается на третьей строчке, заработав 13 очков. На первом месте находится английский «Арсенал» (18).

