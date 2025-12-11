Скидки
«Батраков — игрок не для АПЛ». Слишкович рассказал, какая топ-лига подходит лидеру «Локо»

«Батраков — игрок не для АПЛ». Слишкович рассказал, какая топ-лига подходит лидеру «Локо»
Комментарии

Бывший тренер «Спартака» и «Оренбурга» Владимир Слишкович высказался о полузащитнике «Локомотива» Алексее Батракове и его перспективах в европейском футболе. Он считает, что молодому россиянину стилистически не подойдёт чемпионат Англии. По мнению Слишковича, Батраков смог бы проявить себя в испанской Ла Лиге.

«Получи Батраков сейчас предложения из топ-лиг, мне кажется, стилистически он больше бы подошёл для Испании. Не думаю, что Алексей — игрок для АПЛ в физическом плане. Когда мяч находится в ногах у Батракова, Алексей всегда способен придумать что-то неожиданное», — сказал Слишкович в новом выпуске подкаста «Чемпионата» под названием «Премьер-лига несправедливости».

Полная версия подкаста с Владимиром Слишковичем:

