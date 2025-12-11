Александр Григорян объяснил разницу между «Балтикой» и «Крыльями Советов»
Российский тренер Александр Григорян высказался о разнице между калининградской «Балтикой» и самарскими «Крыльями Советов». Команды встречались в матче 18-го тура Мир Российской Премьер-Лиги. «Балтика» дома одержала победу со счётом 2:0 благодаря дублю нападающего Брайана Хиля (один из голов — с пенальти).
Мир Российская Премьер-лига . 18-й тур
07 декабря 2025, воскресенье. 19:00 МСК
Балтика
Калининград
Окончен
2 : 0
Крылья Советов
Самара
1:0 Хиль – 18' 2:0 Хиль – 22'
«Разница между этими командами отражается в разнице в темпераменте и в энергетике тренеров. И вот та разница, которая в темпераменте и в энергетике у тренеров есть, она чисто легла прямо пропорционально геометрически точно в разницу между «Балтикой» и «Крыльями», — сказал Григорян в видео на YouTube-канале «Коммент.Шоу».
Комментарии
