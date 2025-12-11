Непомнящий: дай бог, чтобы Сафонов воспользовался текущей ситуацией в «ПСЖ»

Известный российский тренер Валерий Непомнящий высказался о голкипере французского «ПСЖ» Матвее Сафонове. В текущем сезоне вратарь провёл два матча на клубном уровне: в рамках Лиги 1 Матвей отыграл встречу 15-го тура с «Ренном», а также сыграл с «Атлетиком» в Лиге чемпионов УЕФА.

«Сожалею, что Матвей Сафонов оказался в такой ситуации, когда он выходит играть только в том случае, если его конкурент в «ПСЖ» травмирован или заболел. Хотя по качеству он первый номер и должен играть на серьёзном уровне. Дай бог, чтобы Матвей воспользовался этим моментом», — сказал Непомнящий в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.