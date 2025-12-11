Женская сборная России осталась на 28-м месте в рейтинге ФИФА по итогам 2025 года

ФИФА на официальном сайте опубликовала обновлённый рейтинг женских национальных команд. Сборная России осталась на 28-м месте.

Рейтинг женских национальных команд ФИФА, 11 декабря:

1. Испания — 2094,891;

2. США — 2057,583;

3. Германия — 2010,797;

4. Англия — 2009,679;

5. Швеция — 1993,396;

6. Бразилия — 1993,077;

7. Франция — 1992,605;

8. Япония — 1977,338;

9. Северная Корея — 1944,217;

10. Канада — 1940,688.

…

28. Россия — 1712,182.

В июне россиянки провели два товарищеских матча с национальной командой Северной Кореи (2:5, 1:1), которые не учитывались в рейтинге.

Сборная России и российские футбольные клубы отстранены от международных турниров после начала специальной военной операции на Украине в феврале 2022 года.