Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Селтик — Рома. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Женская сборная России осталась на 28-м месте в рейтинге ФИФА по итогам 2025 года

Женская сборная России осталась на 28-м месте в рейтинге ФИФА по итогам 2025 года
Комментарии

ФИФА на официальном сайте опубликовала обновлённый рейтинг женских национальных команд. Сборная России осталась на 28-м месте.

Рейтинг женских национальных команд ФИФА, 11 декабря:

1. Испания — 2094,891;
2. США — 2057,583;
3. Германия — 2010,797;
4. Англия — 2009,679;
5. Швеция — 1993,396;
6. Бразилия — 1993,077;
7. Франция — 1992,605;
8. Япония — 1977,338;
9. Северная Корея — 1944,217;
10. Канада — 1940,688.

28. Россия — 1712,182.

В июне россиянки провели два товарищеских матча с национальной командой Северной Кореи (2:5, 1:1), которые не учитывались в рейтинге.

Сборная России и российские футбольные клубы отстранены от международных турниров после начала специальной военной операции на Украине в феврале 2022 года.

Материалы по теме
«Всё не так мифологично». Как сборная России жила и играла в футбол в КНДР
Эксклюзив
«Всё не так мифологично». Как сборная России жила и играла в футбол в КНДР
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android