Женская сборная России осталась на 28-м месте в рейтинге ФИФА по итогам 2025 года

ФИФА на официальном сайте опубликовала обновлённый рейтинг женских национальных команд. Сборная России осталась на 28-м месте.
Рейтинг женских национальных команд ФИФА, 11 декабря:
1. Испания — 2094,891;
2. США — 2057,583;
3. Германия — 2010,797;
4. Англия — 2009,679;
5. Швеция — 1993,396;
6. Бразилия — 1993,077;
7. Франция — 1992,605;
8. Япония — 1977,338;
9. Северная Корея — 1944,217;
10. Канада — 1940,688.
…
28. Россия — 1712,182.
В июне россиянки провели два товарищеских матча с национальной командой Северной Кореи (2:5, 1:1), которые не учитывались в рейтинге.
Сборная России и российские футбольные клубы отстранены от международных турниров после начала специальной военной операции на Украине в феврале 2022 года.