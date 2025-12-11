Желудков: от «Динамо» ожидали другого, но пришёл Карпин с двумя пенсионерами из «Ростова»

Ветеран «Зенита» Юрий Желудков высказался по итогам выступления московского «Динамо» в первой части сезона Мир РПЛ. Команда ушла на зимний перерыв, занимая 10-е место в турнирной таблице.

«От «Динамо» все ожидали другого. Пришёл Карпин и привёл двух пенсионеров из «Ростова». Они по своим воротам бьют лучше, чем по чужим. И в итоге ушёл. Хотел усидеть на двух стульях. Ты займись одной командой — или сборной, или «Динамо». Ничего не выиграл с клубом и поехал в сборную, где не пойми что творится. Скольких ребят он уже там перепробовал? Делай нормальную команду, наигрывай. Скоро всё закончится, и будем через годик играть. Надо делать нормальную сборную», — сказал Желудков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.