Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Селтик — Рома. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Желудков: от «Динамо» ожидали другого, но пришёл Карпин с двумя пенсионерами из «Ростова»

Желудков: от «Динамо» ожидали другого, но пришёл Карпин с двумя пенсионерами из «Ростова»
Комментарии

Ветеран «Зенита» Юрий Желудков высказался по итогам выступления московского «Динамо» в первой части сезона Мир РПЛ. Команда ушла на зимний перерыв, занимая 10-е место в турнирной таблице.

«От «Динамо» все ожидали другого. Пришёл Карпин и привёл двух пенсионеров из «Ростова». Они по своим воротам бьют лучше, чем по чужим. И в итоге ушёл. Хотел усидеть на двух стульях. Ты займись одной командой — или сборной, или «Динамо». Ничего не выиграл с клубом и поехал в сборную, где не пойми что творится. Скольких ребят он уже там перепробовал? Делай нормальную команду, наигрывай. Скоро всё закончится, и будем через годик играть. Надо делать нормальную сборную», — сказал Желудков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

Материалы по теме
Газзаев: считаю, что Гусеву надо доверить место главного тренера «Динамо»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android