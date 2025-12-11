Денис Макаров заявил, что может покинуть «Динамо» из-за Ролана Гусева

Крайний нападающий московского «Динамо» Денис Макаров заявил, что готов уйти из клуба из-за исполняющего обязанности главного тренера бело-голубых Ролана Гусева. Ранее Макаров обвинил Гусева в неуважении. В нынешнем сезоне 27-летний Денис провёл 12 матчей на клубном уровне, забил три гола и сделал одну результативную передачу.

— Ваши слова о неуважении со стороны Гусева означают, что вы не будете с ним больше работать?

— Для себя я принял решение, что при этом тренерском штабе во главе с Гусевым хочу покинуть «Динамо». Хочу пообщаться с клубом, чтобы меня отпустили.

— Если его вообще не будет в тренерском штабе, начиная с зимних сборов, возможны варианты?

— Конечно. У меня есть футбольный клуб «Динамо» — я ему за всё благодарен. Но я хочу играть в футбол. И я, в принципе, всю жизнь честно играю в футбол, — приводят слова Макарова «Известия».