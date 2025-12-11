Унаи Эмери прокомментировал будущее Харви Эллиотта в «Астон Вилле»

Главный тренер «Астон Виллы» Унаи Эмери высказался по поводу будущего в команде полузащитника Харви Эллиотта. Англичанин на правах аренды перешёл в клуб из «Ливерпуля» летом 2025 года. Контракт действует до 20 июня 2026 года.

«Надеюсь, мы сможем прийти к лучшему решению для обеих сторон. Я уважаю его как игрока и как человека. Он хорошо тренируется, но у нас есть одна проблема.

Надеюсь, мы сможем найти для него решение, которое позволит ему стабильно выходить на поле и продолжить свою карьеру в нашей команде. Он играет за нас на правах аренды, но он не обязательно подпишет с нами постоянный контракт», – приводит слова тренера Liverpool Echo.