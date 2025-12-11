«Ливерпуль» хочет сохранить Салаха, но ждёт, что вингер признает свою неправоту — источник

Руководство английского «Ливерпуля» хочет сохранить нападающего команды Мохамеда Салаха, но при этом ждёт, что египтянин признает свою ошибку относительно резкого высказывания в адрес главного тренера «красных» Арне Слота. Об этом сообщает Indykaila News в социальной сети X.

По данным источника, слова Салаха вызвали удивление среди руководства клуба, боссы «Ливерпуля» не понимают, чего египтянин хотел этим добиться. Ранее появилась информация, что к Мохамеду Салаху проявляют интерес саудовские клубы.

Салах выступает за мерсисайдцев с лета 2017-го. Вместе с «красными» вингер выиграл АПЛ, Лигу чемпионов, внутренние кубки, клубный чемпионат мира по футболу и другие трофеи.