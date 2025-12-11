Флориан Вирц — одна из причин, почему Салах недоволен «Ливерпулем»

Крайний нападающий «Ливерпуля» Мохамед Салах недоволен руководством мерсисайдцев из-за того, что новичок команды Флориан Вирц получил статус «будущего клуба». Об этом сообщает The Touchline в социальной сети X со ссылкой на материал издания Bild.

Немецкий атакующий хавбек присоединился к английской команде прошлым летом из леверкузенского «Байера», став самым дорогим приобретением в истории «Ливерпуля».

Салах выступает за мерсисайдцев с лета 2017-го. Вместе с «красными» вингер выиграл АПЛ, Лигу чемпионов, внутренние кубки, клубный чемпионат мира по футболу и другие трофеи. Контракт египтянина с «Ливерпулем» рассчитан до лета 2027 года.