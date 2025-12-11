Скидки
Селтик — Рома. Прямая трансляция
23:00 Мск
Хаби Алонсо высказался об отсутствии Мбаппе в составе «Реала»

Хаби Алонсо высказался об отсутствии Мбаппе в составе «Реала»
Главный тренер «Реала» Хаби Алонсо высказался об отсутствии Килиана Мбаппе в составе мадридской команды на матч Лиги чемпионов с «Манчестер Сити». Игра 6-го тура общего этапа завершилась в пользу клуба АПЛ (2:1).

Лига чемпионов . Общий этап. 6-й тур
10 декабря 2025, среда. 23:00 МСК
Реал Мадрид
Мадрид, Испания
Окончен
1 : 2
Манчестер Сити
Манчестер, Англия
1:0 Родриго – 28'     1:1 О'Райли – 35'     1:2 Холанд – 43'    

«Пока ещё рано говорить, будет ли он готов к воскресному матчу против «Алавеса» в Ла Лиге. Будем держать руку на пульсе день за днём. Но на сегодняшний день — нет, он не готов. Он явно не был готов играть против «Манчестер Сити». В противном случае он бы вышел в стартовом составе. А когда Мбаппе нет на поле, его отсутствие ощущается. У нас было достаточно шансов забить второй гол, но, когда не везёт, неважно, как сильно ты стараешься», — приводит слова Алонсо RMC Sport.

