Хаби Алонсо высказался об отсутствии Мбаппе в составе «Реала»
Поделиться
Главный тренер «Реала» Хаби Алонсо высказался об отсутствии Килиана Мбаппе в составе мадридской команды на матч Лиги чемпионов с «Манчестер Сити». Игра 6-го тура общего этапа завершилась в пользу клуба АПЛ (2:1).
Лига чемпионов . Общий этап. 6-й тур
10 декабря 2025, среда. 23:00 МСК
Реал Мадрид
Мадрид, Испания
Окончен
1 : 2
Манчестер Сити
Манчестер, Англия
1:0 Родриго – 28' 1:1 О'Райли – 35' 1:2 Холанд – 43'
«Пока ещё рано говорить, будет ли он готов к воскресному матчу против «Алавеса» в Ла Лиге. Будем держать руку на пульсе день за днём. Но на сегодняшний день — нет, он не готов. Он явно не был готов играть против «Манчестер Сити». В противном случае он бы вышел в стартовом составе. А когда Мбаппе нет на поле, его отсутствие ощущается. У нас было достаточно шансов забить второй гол, но, когда не везёт, неважно, как сильно ты стараешься», — приводит слова Алонсо RMC Sport.
Материалы по теме
Комментарии
- 11 декабря 2025
-
14:31
-
14:31
-
14:20
-
14:20
-
14:15
-
14:13
-
14:07
-
14:01
-
13:52
-
13:47
-
13:43
-
13:42
-
13:35
-
13:33
-
13:30
-
13:28
-
13:26
-
13:25
-
13:20
-
13:14
-
13:10
-
13:06
-
13:05
-
12:55
-
12:54
-
12:52
-
12:46
-
12:35
-
12:31
-
12:30
-
12:29
-
12:11
-
12:10
-
12:09
-
12:05