Хаби Алонсо высказался об отсутствии Мбаппе в составе «Реала»

Главный тренер «Реала» Хаби Алонсо высказался об отсутствии Килиана Мбаппе в составе мадридской команды на матч Лиги чемпионов с «Манчестер Сити». Игра 6-го тура общего этапа завершилась в пользу клуба АПЛ (2:1).

«Пока ещё рано говорить, будет ли он готов к воскресному матчу против «Алавеса» в Ла Лиге. Будем держать руку на пульсе день за днём. Но на сегодняшний день — нет, он не готов. Он явно не был готов играть против «Манчестер Сити». В противном случае он бы вышел в стартовом составе. А когда Мбаппе нет на поле, его отсутствие ощущается. У нас было достаточно шансов забить второй гол, но, когда не везёт, неважно, как сильно ты стараешься», — приводит слова Алонсо RMC Sport.