Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Селтик — Рома. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Хаби Алонсо высказался о том, что Родриго прервал серию из 32 матчей без голов

Хаби Алонсо высказался о том, что Родриго прервал серию из 32 матчей без голов
Комментарии

Главный тренер «Реала» Хаби Алонсо отреагировал на игру и гол вингера мадридцев Родриго. Бразилец накануне забил в матче Лиги чемпионов с «Манчестер Сити» (1:2). Родриго прервал серию из 32 матчей без голов.

Лига чемпионов . Общий этап. 6-й тур
10 декабря 2025, среда. 23:00 МСК
Реал Мадрид
Мадрид, Испания
Окончен
1 : 2
Манчестер Сити
Манчестер, Англия
1:0 Родриго – 28'     1:1 О'Райли – 35'     1:2 Холанд – 43'    

«Больше всего я оценил игру Родриго. Его гол — результат всех его хороших действий. Это одна из лучших новостей по итогам матча с «Сити». Видеть Родриго, индивидуально очень сильного игрока, который забил для себя важнейший гол, — это фантастика! Мы знаем его уровень, и я рад.

Родриго обнял меня после гола? Я чувствую поддержку игроков. Мы каждый день вместе готовимся к матчам. И я ценю этот личный контакт, эту близость с футболистами. И Родриго, который обнял меня, празднуя гол, — это очень позитивный момент», — цитирует Алонсо RMC Sport.

Материалы по теме
Один точный удар «Реала» из 16! «Сити» прибил Алонсо в ЛЧ — что теперь будет с тренером?
Видео
Один точный удар «Реала» из 16! «Сити» прибил Алонсо в ЛЧ — что теперь будет с тренером?
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android