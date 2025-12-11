Хаби Алонсо высказался о том, что Родриго прервал серию из 32 матчей без голов

Главный тренер «Реала» Хаби Алонсо отреагировал на игру и гол вингера мадридцев Родриго. Бразилец накануне забил в матче Лиги чемпионов с «Манчестер Сити» (1:2). Родриго прервал серию из 32 матчей без голов.

«Больше всего я оценил игру Родриго. Его гол — результат всех его хороших действий. Это одна из лучших новостей по итогам матча с «Сити». Видеть Родриго, индивидуально очень сильного игрока, который забил для себя важнейший гол, — это фантастика! Мы знаем его уровень, и я рад.

Родриго обнял меня после гола? Я чувствую поддержку игроков. Мы каждый день вместе готовимся к матчам. И я ценю этот личный контакт, эту близость с футболистами. И Родриго, который обнял меня, празднуя гол, — это очень позитивный момент», — цитирует Алонсо RMC Sport.