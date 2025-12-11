«Ничего нового». Хаби Алонсо отреагировал на свист болельщиков «Реала» в свой адрес

Главный тренер «Реала» Хаби Алонсо отреагировал на свист болельщиков мадридского клуба в свой адрес. Фанаты освистали специалиста после домашнего поражения от «Манчестер Сити» в матче 6-го тура Лиги чемпионов (1:2).

«Болельщики освистали меня после матча с «Сити»? Это нормально, ничего нового. Когда не выигрываешь дома, подобные вещи случаются. Но бывали и другие случаи, когда болельщики поддерживали нас, и команда чувствовала необходимую энергию. Это позволяло нам двигаться вперёд.

На самом деле мы должны принять этот свист как неизбежное, потому что давление на «Реал» огромно. И мы хотим всё изменить. Мы должны постепенно восстанавливаться, как морально, так и физически, плюс игроки должны восстанавливаться от травм. Впереди много времени. Мы должны сохранять спокойствие, потому что сезон долгий. И то, что сегодня кажется чем-то фатальным, через какое-то время может полностью измениться», — цитирует Алонсо RMC Sport.