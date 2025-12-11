Александр Григорян назвал лучших игрока и тренера в первой части сезона РПЛ

Российский специалист Александр Григорян в видео на YouTube-канале «Коммент.Шоу» назвал лучших игрока и тренера в первой части сезона-2025/2026 Мир Российской Премьер-Лиги.

Лучший игрок первой части сезона-2025/2026 РПЛ по версии Александра Григоряна: Алексей Батраков («Локомотив»).

Лучший тренер первой части сезона-2025/2026 РПЛ по версии Александра Григоряна: Мурад Мусаев («Краснодар»).

В текущем сезоне чемпионата России 20-летний Алексей Батраков провёл 17 матчей, в которых забил 11 мячей и отдал шесть голевых передач.

«Локомотив» занимает третье место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Команда набрала 37 очков за 18 встреч. «Краснодар» располагается на первой строчке, заработав 40 очков.