«Много лжи». Слишкович высказался о ситуации вокруг «Спартака»

Бывший тренер «Спартака» Владимир Слишкович высказался о давлении общественности на московский клуб. Он считает, что вокруг клуба сложная ситуация: большие ожидания, давление, «много лжи» в СМИ.

«Есть ощущение, что, когда ты играешь за «Спартак», у тебя самая тяжёлая футболка в РПЛ. Все пишут о «Спартаке», всем интересно, что там происходит. Я знаю об этом, потому что там работал. Иногда в прессе пишут что-то о «Спартаке», а ты думаешь: когда же это произошло? Много лжи. Бывает, пишут о «Спартаке», только чтобы что-то написать. Серьёзное давление. Не каждый игрок готов выступать за «Спартак». Так что у руководства двойная работа при выборе новичков. Ты должен покупать игрока, который не только усилит тебя в игровом плане, но и который будет ментально готов к тому, чтобы выступать за такую команду», — сказал Слишкович в новом выпуске подкаста «Чемпионата» под названием «Премьер-лига несправедливости».

Полная версия подкаста с Владимиром Слишковичем:

