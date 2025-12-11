Скидки
Селтик — Рома. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
23:00 Мск
Испанское издание AS поделилось инсайдом о будущем Хаби Алонсо в «Реале»
Известное испанское онлайн-издание AS сообщило, что главный тренер мадридского «Реала» Хаби Алонсо не будет уволен из клуба в ближайшее время. Ранее появилась информация, что специалист может лишиться своей должности на фоне последних неудовлетворительных результатов команды. Накануне «сливочные» проиграли «Манчестер Сити» (1:2) в матче 6-го тура общего этапа Лиги чемпионов.

Хаби возглавил «Реал» летом этого года. Прежде Алонсо работал в «Байере», который привёл к победе в Бундеслиге.

«Сливочные» после 16 туров Ла Лиги занимают второе место в турнирной таблице, отставая от лидирующей «Барселоны» на четыре очка.

