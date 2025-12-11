Скидки
Футбол Новости

Слишкович — о трансферах «Спартака»: клуб потратил много денег, кто будет за них отвечать?

Слишкович — о трансферах «Спартака»: клуб потратил много денег, кто будет за них отвечать?
Комментарии

Бывший тренер «Спартака» Владимир Слишкович высказался о дорогостоящих трансферах московского клуба. Он считает, что за последнее время красно-белые потратили много денег. Слишкович задался вопросом, кто будет отвечать за потраченные средства.

«Спартак» за последние два года потратил достаточно много денег. Не исключаю, что они вторые по тратам после «Зенита». Кто будет отвечать за эти деньги? Кто-то должен взять на себя ответственность», — сказал Владимир Слишкович в новом выпуске подкаста «Чемпионата» под названием «Премьер-лига несправедливости».

Полная версия подкаста с Владимиром Слишковичем:

Материалы по теме
«Соболев не должен рассказывать такие вещи». Слишкович ответил на претензии и разобрал РПЛ
Эксклюзив
«Соболев не должен рассказывать такие вещи». Слишкович ответил на претензии и разобрал РПЛ
Комментарии
