Валерий Непомнящий пожелал успехов Василию Березуцкому на посту главного тренера «Урала»

Известный отечественный специалист Валерий Непомнящий отреагировал на официальную новость о назначении экс-футболиста Василия Березуцкого на пост главного тренера «Урала».

«Доволен, что Василий Березуцкий при деле, радуюсь. Здесь дело опыта, он давно работает в тренерском цеху, а вот когда стоят задачи, сам отвечаешь за результат, это должно вдохновлять. Честно говоря, детали его тренерской работы не знаю. Но по складу характера он лидер, может повести за свой команду, в своё время был важной фигурой в раздевалке. Я от души ему желаю успеха и удачи в «Урале», — сказал Непомнящий в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.