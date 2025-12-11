Генич назвал Талалаева лучшим тренером в первой части сезона РПЛ

Российский комментатор Константин Генич в видео на YouTube-канале «Коммент.Шоу» назвал лучших игрока и тренера в первой части сезона-2025/2026 Мир Российской Премьер-Лиги.

Лучший игрок первой части сезона-2025/2026 РПЛ по версии Константина Генича: Джон Кордоба («Краснодар»).

Лучший тренер первой части сезона-2025/2026 РПЛ по версии Константина Генича: Андрей Талалаев («Балтика»).

В текущем сезоне чемпионата России 32-летний Джон Кордоба провёл 16 матчей, в которых забил восемь мячей и отдал четыре голевые передачи.

«Балтика» занимает пятое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Команда набрала 35 очков за 18 матчей. «Краснодар» располагается на первой строчке, заработав 40 очков.