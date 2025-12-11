Слишкович считает, что Карпину не стоило покидать «Динамо»

Бывший тренер «Спартака» и «Оренбурга» Владимир Слишкович высказался об увольнении Валерия Карпина из московского «Динамо». В ноябре специалист подал в отставку с поста главного тренера бело-голубых.

«Карпин — тренер, который чётко знает, в какой футбол должна играть его команда. Возможно, он пытался облегчить процесс перехода путём приобретения Осипенко, плюс ранее в команде оказался Глебов. У Лички был совсем другой футбол. Я думаю, если ты приглашаешь Карпина на пост главного тренера, ты знаешь, в какой футбол он играет. Ему нужно давать время. Поэтому не могу сказать, что у Карпина не получилось. Я думаю, если бы у него было время, он мог бы заложить фундамент в первый сезон, а во второй «Динамо» стало бы грозной силой. В России так устроен чемпионат, что зимние сборы гораздо важнее, нежели летние. Поэтому, останься Карпин в «Динамо», у него было бы больше времени, чтобы донести свои идеи до игроков», — сказал Слишкович в новом выпуске подкаста «Чемпионата» под названием «Премьер-лига несправедливости».

