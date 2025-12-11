Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Селтик — Рома. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Слишкович считает, что Карпину не стоило покидать «Динамо»

Слишкович считает, что Карпину не стоило покидать «Динамо»
Комментарии

Бывший тренер «Спартака» и «Оренбурга» Владимир Слишкович высказался об увольнении Валерия Карпина из московского «Динамо». В ноябре специалист подал в отставку с поста главного тренера бело-голубых.

«Карпин — тренер, который чётко знает, в какой футбол должна играть его команда. Возможно, он пытался облегчить процесс перехода путём приобретения Осипенко, плюс ранее в команде оказался Глебов. У Лички был совсем другой футбол. Я думаю, если ты приглашаешь Карпина на пост главного тренера, ты знаешь, в какой футбол он играет. Ему нужно давать время. Поэтому не могу сказать, что у Карпина не получилось. Я думаю, если бы у него было время, он мог бы заложить фундамент в первый сезон, а во второй «Динамо» стало бы грозной силой. В России так устроен чемпионат, что зимние сборы гораздо важнее, нежели летние. Поэтому, останься Карпин в «Динамо», у него было бы больше времени, чтобы донести свои идеи до игроков», — сказал Слишкович в новом выпуске подкаста «Чемпионата» под названием «Премьер-лига несправедливости».

Полная версия подкаста:

Материалы по теме
«Соболев не должен рассказывать такие вещи». Слишкович ответил на претензии и разобрал РПЛ
Эксклюзив
«Соболев не должен рассказывать такие вещи». Слишкович ответил на претензии и разобрал РПЛ
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android