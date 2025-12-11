Скидки
23:00 Мск
Главная Футбол Новости

Бубнов: при всех своих проблемах ЦСКА здорово сыграл с «Краснодаром» и мог не проиграть

Бубнов: при всех своих проблемах ЦСКА здорово сыграл с «Краснодаром» и мог не проиграть
Комментарии

Футбольный эксперт Александр Бубнов высказался по итогам матча 18-го тура Мир Российской Премьер-Лиги между «Краснодаром» и ЦСКА. Прошедшая на стадионе «Ozon Арена» встреча завершилась победой «быков» со счётом 3:2.

Мир Российская Премьер-лига . 18-й тур
07 декабря 2025, воскресенье. 19:00 МСК
Краснодар
Краснодар
Окончен
3 : 2
ЦСКА
Москва
0:1 Мойзес – 11'     1:1 Кордоба – 38'     2:1 Са – 51'     3:1 Батчи – 70'     3:2 Алвес – 90+1'    
Удаления: нет / Мойзес – 68'

«При всех тех проблемах… Если у «Краснодара» вообще проблем не было, да, то у ЦСКА было очень много проблем, плюс ещё тренер ошибся. А они сыграли здорово! Они даже могли бы не проиграть, [если судить по тому] как игра складывалась. Если бы ещё Акинфеев выручил», — сказал Бубнов в новом выпуске YouTube-канала «Коммент.Шоу».

«Краснодар» ушёл на зимний перерыв, занимая первое место в турнирной таблице РПЛ. ЦСКА — четвёртый.

