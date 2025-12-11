Бубнов: при всех своих проблемах ЦСКА здорово сыграл с «Краснодаром» и мог не проиграть

Футбольный эксперт Александр Бубнов высказался по итогам матча 18-го тура Мир Российской Премьер-Лиги между «Краснодаром» и ЦСКА. Прошедшая на стадионе «Ozon Арена» встреча завершилась победой «быков» со счётом 3:2.

«При всех тех проблемах… Если у «Краснодара» вообще проблем не было, да, то у ЦСКА было очень много проблем, плюс ещё тренер ошибся. А они сыграли здорово! Они даже могли бы не проиграть, [если судить по тому] как игра складывалась. Если бы ещё Акинфеев выручил», — сказал Бубнов в новом выпуске YouTube-канала «Коммент.Шоу».

«Краснодар» ушёл на зимний перерыв, занимая первое место в турнирной таблице РПЛ. ЦСКА — четвёртый.