Селтик — Рома. Прямая трансляция
Джорджо Кьеллини — о Лучано Спаллетти в «Ювентусе»: в него есть большая вера

Бывший защитник «Ювентуса» Джорджо Кьеллини, в данный момент занимающий пост директора по футбольной стратегии клуба, прокомментировал будущее главного тренера команды Лучано Спаллетти в клубе. Его контракт, подписанный 30 октября 2025 года, рассчитан до лета 2026 года. Никаких обязательств по его продлению нет.

«Думаю, он сразу же влился в команду; он здесь, чтобы насладиться этим приключением. Я считаю, он здесь надолго, а не только до июня. Игроки видят, что, когда они делают то, что он просит, это может сработать. Сейчас нам не хватает стабильности, мы находимся в процессе становления, и есть большая вера в то, что он может привнести в игру «Ювентуса» сегодня. В конце сезона мы сядем за стол переговоров, и я был бы рад, если бы мы продолжили сотрудничество», – приводит слова Кьеллини Football Italia.

