Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Селтик — Рома. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Беллингем публично высказался о Хаби Алонсо. СМИ сообщали, что он настроен против тренера

Беллингем публично высказался о Хаби Алонсо. СМИ сообщали, что он настроен против тренера
Комментарии

Полузащитник «Реала» Джуд Беллингем высказался о главном тренере команды Хаби Алонсо. Ранее в испанских СМИ появлялись слухи, что британец входит в число лидеров «Реала», которые хотят отставки Алонсо.

«Наш тренер великолепен. У меня лично с ним прекрасные отношения, и я знаю, что у многих моих товарищей по команде тоже. После серии ничьих у нас были очень детальные внутренние обсуждения, и мы почувствовали, что преодолели эту серию, за исключением последних двух матчей. Никто не сдаётся, никто не жалуется и не ноет.

Мы всё ещё пытаемся разобраться в ситуации, смотрим, что можно улучшить. В раздевалке есть всё необходимое, чтобы изменить ситуацию в лучшую сторону. Возможно, нам просто нужно немного удачи или нужно ещё что-то обсудить внутри команды», — цитирует Беллингема Football Espana.

Материалы по теме
Один точный удар «Реала» из 16! «Сити» прибил Алонсо в ЛЧ — что теперь будет с тренером?
Видео
Один точный удар «Реала» из 16! «Сити» прибил Алонсо в ЛЧ — что теперь будет с тренером?
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android