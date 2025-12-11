Беллингем публично высказался о Хаби Алонсо. СМИ сообщали, что он настроен против тренера

Полузащитник «Реала» Джуд Беллингем высказался о главном тренере команды Хаби Алонсо. Ранее в испанских СМИ появлялись слухи, что британец входит в число лидеров «Реала», которые хотят отставки Алонсо.

«Наш тренер великолепен. У меня лично с ним прекрасные отношения, и я знаю, что у многих моих товарищей по команде тоже. После серии ничьих у нас были очень детальные внутренние обсуждения, и мы почувствовали, что преодолели эту серию, за исключением последних двух матчей. Никто не сдаётся, никто не жалуется и не ноет.

Мы всё ещё пытаемся разобраться в ситуации, смотрим, что можно улучшить. В раздевалке есть всё необходимое, чтобы изменить ситуацию в лучшую сторону. Возможно, нам просто нужно немного удачи или нужно ещё что-то обсудить внутри команды», — цитирует Беллингема Football Espana.