Селтик — Рома. Прямая трансляция
23:00 Мск
«Ливерпуль» нашёл замену Мохамеду Салаху в «ПСЖ» — Caught Offside

Находящийся в поисках замены крайнему нападающему Мохамеду Салаху «Ливерпуль» обнаружил нужного игрока в «ПСЖ». Самый реалистичный вариант на замену египтянину — вингер парижан Брэдли Баркола. Об этом сообщает Caught Offside. Ранее Салах вступил в конфликт с руководством «Ливерпуля» и главным тренером первой команды Арне Слотом, обвинив последнего в неуважении.

Брэдли 23 года, за «ПСЖ» он выступает с 2023-го. В нынешнем сезоне французский атакующий игрок провёл 25 матчей на клубном уровне, забил пять голов и сделал пять результативных передач. Действующий контракт вингера с «ПСЖ» рассчитан до конца июня 2028 года.

Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость Брэдли в € 70 млн.

