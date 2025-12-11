Юрий Желудков: «Зенит» набирает игроков, а прогресса, как у того же «Краснодара», нет

Бывший футболист «Зенита» Юрий Желудков оценил первую часть сезона Мир РПЛ в исполнении сине-бело-голубых. На зимний перерыв «Зенит» ушёл, занимая второе место в турнирной таблице.

«Зениту» за первую часть чемпионата поставлю четвёрку. Опять потеряли очки в Самаре в начале чемпионата. В прошлом году было то же самое. В этот раз хоть «Акрон» обыграли.

Для них сейчас главный конкурент — «Краснодар». Команда играет увереннее. Победа в РПЛ дала им уверенность, плюс укомплектовались. Скамейка у «Краснодара» неплохая. «Зенит» же набирает игроков, а прогресса, как у того же «Краснодара», нет», — сказал Желудков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.