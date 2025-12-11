Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Селтик — Рома. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Юрий Желудков: «Зенит» набирает игроков, а прогресса, как у того же «Краснодара», нет

Юрий Желудков: «Зенит» набирает игроков, а прогресса, как у того же «Краснодара», нет
Комментарии

Бывший футболист «Зенита» Юрий Желудков оценил первую часть сезона Мир РПЛ в исполнении сине-бело-голубых. На зимний перерыв «Зенит» ушёл, занимая второе место в турнирной таблице.

«Зениту» за первую часть чемпионата поставлю четвёрку. Опять потеряли очки в Самаре в начале чемпионата. В прошлом году было то же самое. В этот раз хоть «Акрон» обыграли.

Для них сейчас главный конкурент — «Краснодар». Команда играет увереннее. Победа в РПЛ дала им уверенность, плюс укомплектовались. Скамейка у «Краснодара» неплохая. «Зенит» же набирает игроков, а прогресса, как у того же «Краснодара», нет», — сказал Желудков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

Материалы по теме
Генич: если бы Артём Дзюба сейчас играл в «Зените», он забил бы мячей 8-10
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android