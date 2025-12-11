Слишкович поделился мнением об успехе «Балтики» в текущем сезоне

Бывший тренер «Спартака» и «Оренбурга» Владимир Слишкович поделился мнением об успехе калининградской «Балтики» в сезоне-2025/2026. Команда Андрея Талалаева ушла на зимний перерыв, занимая пятое место в таблице Мир РПЛ.

«18 туров «Балтики» — супер. Никто не ожидал такого результата. Что отличает эту команду? Она очень хорошо прессингует, физически готова превосходно. Тренерский штаб хорошо подготовил команду. Мнение: Талалаев хорошо знает возможности своей команды. Фантастическая работа. «Балтика» опасна и на штрафных, и на угловых, и на аутах. Каждый четвёртый выброс мяча из-за боковой приводит к удару. Талалаев чётко знает, что нужно, чтобы добиваться успеха в РПЛ, и он это делает», — сказал Слишкович в новом выпуске подкаста «Чемпионата» под названием «Премьер-лига несправедливости».

