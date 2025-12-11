«Оренбург» строился под ФНЛ». Слишкович объяснил неудачную игру команды в РПЛ

Бывший тренер «Оренбурга» Владимир Слишкович объяснил неудачную игру команды в Мир Российской Премьер-Лиге сезона-2025/2026 под своим руководством. Специалист признался, что команда готовилась к выступлениям в ФНЛ — в этом и кроется проблема. Однако незадолго до старта сезона из РПЛ исключили «Торпедо», место которого в итоге и занял «Оренбург».

«Летом мы строили команду под ФНЛ. Смотрели игру «Челябинска», готовились к этому сопернику. А потом нам сказали, что нужно играть в РПЛ. Окей, давайте попробуем. Если вы помните, тогда многие сказали, что мы не наберём ни одного очка, потому что у нас команда создана под ФНЛ», — сказал Владимир Слишкович в новом выпуске подкаста «Чемпионата» под названием «Премьер-лига несправедливости».

Сейчас «Оренбург» идёт на предпоследнем, 15-м месте в таблице РПЛ, набрав 12 очков за 18 матчей.

