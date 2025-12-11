Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Селтик — Рома. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Оренбург» строился под ФНЛ». Слишкович объяснил неудачную игру команды в РПЛ

«Оренбург» строился под ФНЛ». Слишкович объяснил неудачную игру команды в РПЛ
Комментарии

Бывший тренер «Оренбурга» Владимир Слишкович объяснил неудачную игру команды в Мир Российской Премьер-Лиге сезона-2025/2026 под своим руководством. Специалист признался, что команда готовилась к выступлениям в ФНЛ — в этом и кроется проблема. Однако незадолго до старта сезона из РПЛ исключили «Торпедо», место которого в итоге и занял «Оренбург».

«Летом мы строили команду под ФНЛ. Смотрели игру «Челябинска», готовились к этому сопернику. А потом нам сказали, что нужно играть в РПЛ. Окей, давайте попробуем. Если вы помните, тогда многие сказали, что мы не наберём ни одного очка, потому что у нас команда создана под ФНЛ», — сказал Владимир Слишкович в новом выпуске подкаста «Чемпионата» под названием «Премьер-лига несправедливости».

Сейчас «Оренбург» идёт на предпоследнем, 15-м месте в таблице РПЛ, набрав 12 очков за 18 матчей.

Полная версия подкаста с Владимиром Слишковичем:

Материалы по теме
«Соболев не должен рассказывать такие вещи». Слишкович ответил на претензии и разобрал РПЛ
Эксклюзив
«Соболев не должен рассказывать такие вещи». Слишкович ответил на претензии и разобрал РПЛ
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android