Орлов: «Зенит» еле ползает, играет как ветераны — что-то не так с тренировками

Известный футбольный комментатор Геннадий Орлов высказал своё мнение о том, что у «Зенита» есть проблемы в тренировочном процессе. По словам эксперта, это заметно непосредственно в игре.

«Я считаю, что «Зенит» недостаточно тренируется. Дело даже не в объёмах времени, а в содержании, в методике тренировок: как тренировать резкость, скорость и прочее. Это закрытая история, мы не видим конспекты, не видим тренировок. Поэтому это трудно анализировать. Но когда мы видим, что команда еле ползает, как ветераны играет, не торопясь, значит, что-то с тренировками неправильно», — сказал Геннадий Орлов в эфире «Радио Зенит».