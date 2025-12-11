Бубнов: сейчас «Краснодар» может играть с «Зенитом» в Санкт-Петербурге с позиции силы

Футбольный эксперт Александр Бубнов считает, что по состоянию на сегодняшний день «Краснодару» по силам играть с «Зенитом» на «Газпром Арене» первым номером. Отметим, что «быки» ушли на зимний перерыв, занимая первое место в турнирной таблице Мир РПЛ. «Зенит» — второй.

«Ну вот они раньше к «Зениту» приезжали, да, всё-таки был у них определённый мандраж в Санкт-Петербурге. Сейчас они настолько заматерели, настолько там легионеры сильны, да и свои тоже! Поэтому они уже не боятся. Они могут приезжать в Санкт-Петербург и играть с «Зенитом» с позиции силы. Больше того, сейчас «Краснодару» нужно, чтобы перед решающей игрой с «Зенитом» у них был отрыв хотя бы в четыре очка. Чтобы они сгореть там могли и это никак не повлияло [на турнирное положение]», — сказал Бубнов в новом выпуске YouTube-канала «Коммент.Шоу».

Матч 24-го тура РПЛ между «Зенитом» и «Краснодаром» состоится в апреле 2026 года.