Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Селтик — Рома. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Бубнов: сейчас «Краснодар» может играть с «Зенитом» в Санкт-Петербурге с позиции силы

Бубнов: сейчас «Краснодар» может играть с «Зенитом» в Санкт-Петербурге с позиции силы
Комментарии

Футбольный эксперт Александр Бубнов считает, что по состоянию на сегодняшний день «Краснодару» по силам играть с «Зенитом» на «Газпром Арене» первым номером. Отметим, что «быки» ушли на зимний перерыв, занимая первое место в турнирной таблице Мир РПЛ. «Зенит» — второй.

«Ну вот они раньше к «Зениту» приезжали, да, всё-таки был у них определённый мандраж в Санкт-Петербурге. Сейчас они настолько заматерели, настолько там легионеры сильны, да и свои тоже! Поэтому они уже не боятся. Они могут приезжать в Санкт-Петербург и играть с «Зенитом» с позиции силы. Больше того, сейчас «Краснодару» нужно, чтобы перед решающей игрой с «Зенитом» у них был отрыв хотя бы в четыре очка. Чтобы они сгореть там могли и это никак не повлияло [на турнирное положение]», — сказал Бубнов в новом выпуске YouTube-канала «Коммент.Шоу».

Матч 24-го тура РПЛ между «Зенитом» и «Краснодаром» состоится в апреле 2026 года.

Материалы по теме
Бубнов — о высказывании Мамаева про «Краснодар»: Павел пьяный, что ли, был?
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android