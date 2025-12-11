«Локомотив» стал лидером по xG в 18-м туре РПЛ
Поделиться
Московский «Локомотив» продемонстрировал наивысший показатель xG в 18-м туре Мир Российской Премьер-Лиги. Железнодорожники на выезде обыграли «Сочи» со счётом 4:2, набрав 4,71 xG, у соперника — 1,5 xG. Об этом сообщил телеграм-канал РПЛ.
Мир Российская Премьер-лига . 18-й тур
07 декабря 2025, воскресенье. 16:30 МСК
Сочи
Сочи
Окончен
2 : 4
Локомотив М
Москва
0:1 Батраков – 7' 1:1 Крамарич – 25' 1:2 Руденко – 29' 1:3 Руденко – 34' 1:4 Воробьёв – 68' 2:4 Камано – 88'
Самый низкий показатель xG в туре зафиксирован у самарских «Крыльев Советов» — 0,2. Самарцы проиграли «Балтике» (2,96 xG) со счётом 0:2.
Московский «Спартак» в этом туре сыграл вничью со столичным «Динамо» со счётом 1:1, xG команд: 1,34 — 2,35. Показатели xG «Краснодара» и московского ЦСКА в очном матче составили 2,59 и 0,68. «Быки» одержали победу со счётом 3:2.
Материалы по теме
Комментарии
- 11 декабря 2025
-
16:06
-
16:00
-
15:58
-
15:47
-
15:47
-
15:45
-
15:40
-
15:32
-
15:32
-
15:20
-
15:20
-
15:19
-
15:10
-
15:03
-
14:53
-
14:52
-
14:51
-
14:38
-
14:37
-
14:31
-
14:31
-
14:20
-
14:20
-
14:15
-
14:13
-
14:07
-
14:01
-
13:52
-
13:47
-
13:43
-
13:42
-
13:35
-
13:33
-
13:30
-
13:28