Селтик — Рома. Прямая трансляция
23:00 Мск
Главная Футбол Новости

«Локомотив» стал лидером по xG в 18-м туре РПЛ

Комментарии

Московский «Локомотив» продемонстрировал наивысший показатель xG в 18-м туре Мир Российской Премьер-Лиги. Железнодорожники на выезде обыграли «Сочи» со счётом 4:2, набрав 4,71 xG, у соперника — 1,5 xG. Об этом сообщил телеграм-канал РПЛ.

Мир Российская Премьер-лига . 18-й тур
07 декабря 2025, воскресенье. 16:30 МСК
Сочи
Сочи
Окончен
2 : 4
Локомотив М
Москва
0:1 Батраков – 7'     1:1 Крамарич – 25'     1:2 Руденко – 29'     1:3 Руденко – 34'     1:4 Воробьёв – 68'     2:4 Камано – 88'    

Самый низкий показатель xG в туре зафиксирован у самарских «Крыльев Советов» — 0,2. Самарцы проиграли «Балтике» (2,96 xG) со счётом 0:2.

Московский «Спартак» в этом туре сыграл вничью со столичным «Динамо» со счётом 1:1, xG команд: 1,34 — 2,35. Показатели xG «Краснодара» и московского ЦСКА в очном матче составили 2,59 и 0,68. «Быки» одержали победу со счётом 3:2.

