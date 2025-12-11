«Локомотив» стал лидером по xG в 18-м туре РПЛ

Московский «Локомотив» продемонстрировал наивысший показатель xG в 18-м туре Мир Российской Премьер-Лиги. Железнодорожники на выезде обыграли «Сочи» со счётом 4:2, набрав 4,71 xG, у соперника — 1,5 xG. Об этом сообщил телеграм-канал РПЛ.

Самый низкий показатель xG в туре зафиксирован у самарских «Крыльев Советов» — 0,2. Самарцы проиграли «Балтике» (2,96 xG) со счётом 0:2.

Московский «Спартак» в этом туре сыграл вничью со столичным «Динамо» со счётом 1:1, xG команд: 1,34 — 2,35. Показатели xG «Краснодара» и московского ЦСКА в очном матче составили 2,59 и 0,68. «Быки» одержали победу со счётом 3:2.