«Что-то надломилось». Орлов — о связке Вендела и Глушенкова в «Зените»

Известный футбольный комментатор Геннадий Орлов высказался о связке полузащитников «Зенита» Вендела и Максима Глушенкова.

— Как вы считаете, почему в этом чемпионате не получается такого результативного взаимодействия между Венделом и Глушенковым, как в прошлом сезоне?

— Ну, вот видите, что-то надломилось. Тонкий момент. Они и правда так ярко начали, ошеломили всех. Ну а сейчас что-то не получается. Трудно ответить. Если бы был простой ответ на такой вопрос, то этот вопрос в «Зените» бы уже ликвидировали. Это связано со многим… Вендел не тот, который был раньше. Он менее быстрый, потерял в скорости и движении. Наберёт ли он лучшую форму — не знаю. Весной посмотрим», — сказал Геннадий Орлов в эфире «Радио Зенит».