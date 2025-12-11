Скидки
Селтик — Рома. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
23:00 Мск
Футбол Новости

«Что-то надломилось». Орлов — о связке Вендела и Глушенкова в «Зените»

«Что-то надломилось». Орлов — о связке Вендела и Глушенкова в «Зените»
Комментарии

Известный футбольный комментатор Геннадий Орлов высказался о связке полузащитников «Зенита» Вендела и Максима Глушенкова.

— Как вы считаете, почему в этом чемпионате не получается такого результативного взаимодействия между Венделом и Глушенковым, как в прошлом сезоне?
— Ну, вот видите, что-то надломилось. Тонкий момент. Они и правда так ярко начали, ошеломили всех. Ну а сейчас что-то не получается. Трудно ответить. Если бы был простой ответ на такой вопрос, то этот вопрос в «Зените» бы уже ликвидировали. Это связано со многим… Вендел не тот, который был раньше. Он менее быстрый, потерял в скорости и движении. Наберёт ли он лучшую форму — не знаю. Весной посмотрим», — сказал Геннадий Орлов в эфире «Радио Зенит».

