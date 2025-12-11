Слишкович: не переживаю за «Оренбург» — команда минимум окажется в переходных матчах

Бывший тренер «Оренбурга» Владимир Слишкович высказался о перспективах оренбургской команды в Мир РПЛ. Он считает, что клуб займёт как минимум место в зоне переходных матчей.

«Я думаю, есть один момент, который помешал команде, — это домашняя игра с «Ахматом». Тогда мы вели 2:0, были в большинстве, а в итоге упустили победу. Этот матч потом нам много негативного принёс. Есть ощущение, что, обыграй мы «Ахмат», всё пошло бы гораздо лучше. Но это только моё мнение. Я жалею только о том, что в двух предыдущих трансферных окнах мы не сделали то, чего мне бы хотелось. Зимой у нас просто не было денег, а летом мы строили команду под другой турнир. Честно, не переживаю по поводу «Оренбурга». Думаю, новый тренер и руководство сделают всё, чтобы усилить команду. Мне кажется, она как минимум окажется в переходных встречах», — сказал Владимир Слишкович в новом выпуске подкаста «Чемпионата» под названием «Премьер-лига несправедливости».

Сейчас «Оренбург» идёт на предпоследнем, 15-м месте в таблице РПЛ, набрав 12 очков за 18 матчей.

Полная версия подкаста с Владимиром Слишковичем: