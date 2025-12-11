Скидки
Селтик — Рома. Прямая трансляция
Суперкомпьютер Opta скорректировал шансы фаворитов ЛЧ после 6-го тура общего этапа

Суперкомпьютер Opta считает английский «Арсенал» главным претендентом на победу в Лиге чемпионов сезона-2025/2026 после 6-го тура общего этапа. Шансы «канониров» оцениваются в 22,5%. Об этом сообщил Opta Analyst.

Основные претенденты на победу в Лиге чемпионов по версии Opta:

1. «Арсенал» (Англия) — 22,5%.
2. «Бавария» (Германия) — 18,59%.
3. «Пари Сен-Жермен» (Франция) — 13,56%.
4. «Манчестер Сити» (Англия) — 10,53%.
5. «Барселона» (Испания) — 6,66%.

Турнирную таблицу общего этапа Лиги чемпионов возглавляет «Арсенал». Команда набрала 18 очков за шесть матчей. На втором месте находится «Бавария» (15), на третьем — «Пари Сен-Жермен» (13).

