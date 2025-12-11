Скидки
Селтик — Рома. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
23:00 Мск
Футбол Новости

Слишкович назвал лучшего игрока и тренера первой части сезона РПЛ

Слишкович назвал лучшего игрока и тренера первой части сезона РПЛ
Бывший тренер «Оренбурга» и «Спартака» Владимир Слишкович назвал лучшего игрока и тренера первой части сезона-2025/2026 в Мир Российской Премьер-Лиге. Он выделил полузащитника московского ПФК ЦСКА Матвея Кисляка, а также главного тренера калининградской «Балтики» Андрея Талалаева.

Лучший игрок первой части РПЛ: Матвей Кисляк. Лучший тренер: Мурад Мусаев и Андрей Талалаев. Если ставить кого-то на первое место, то я отдам предпочтение Талалаеву», — сказал Владимир Слишкович в новом выпуске подкаста «Чемпионата» под названием «Премьер-лига несправедливости».

Полная версия подкаста с Владимиром Слишковичем:

