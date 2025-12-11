Дмитрий Парфёнов: взял бы Заболотного из «Спартака» в «Ротор»

Главный тренер «Ротора» Дмитрий Парфёнов признался, что был бы готов взять в свою команду нападающего «Спартака» Антона Заболотного, с которым уже работал в «Тосно».

— Вы, можно сказать, раскрыли Заболотного в «Тосно». Почему Антон совсем потерялся в «Спартаке»?

— Начинал-то сезон Заболотный в основе. Почему выпал — сложно сказать, я же не вижу его каждый день. Здесь масса факторов может влиять. Например, доверие. Каждый футболист, когда играет, его чувствует. Есть стилистический момент, тренерское видение. Что сейчас требуется от футболиста этой позиции в «Спартаке», я не знаю. Плюс конкуренция — мы же не видим, кто как выглядит в тренировочном процессе.

— Будь такая возможность, взяли бы Антона в «Ротор»?

— Конечно, взял бы, — сказал Парфёнов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Олегом Лысенко.