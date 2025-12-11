Скидки
Селтик — Рома. Прямая трансляция
Главная Футбол Новости

Бубнов поделился мнением, как ЦСКА встроить в игру Дмитрия Баринова

Бубнов поделился мнением, как ЦСКА встроить в игру Дмитрия Баринова
Комментарии

Футбольный эксперт Александр Бубнов порассуждал, какую позицию в ЦСКА займёт полузащитник Дмитрий Баринов. Ранее сообщалось, что хавбек «Локомотива» не планирует продлевать истекающий контракт с железнодорожниками и может перейти в ЦСКА.

— Баринов. Как его встроить в игру?
— Ну, знаешь, смотри. Если два опорных [полузащитника], то можно ставить.

— Я про это и говорю. Баринов и Вильягра. Выше Кисляк.
— Да, да. Если один опорник, то это, естественно, другая тактическая схема должна быть. Но если один, то с учётом того, что сегодня Баринову 29 лет, а это самый расцвет, плюс российский футболист. То тогда Баринов может составить конкуренцию серьёзную Вильягре. И я не уверен, что Вильягра её выиграет.

Потому что всё-таки Вильягра не лидер, языка он не знает. С легионерами ещё может общаться если, то с российскими игроками там у него могут быть проблемы. Ну здесь [вопрос], кто выиграет конкуренцию. Потому что Баринов может ещё года три поиграть, — сказал Бубнов в новом выпуске YouTube-канала «Коммент.Шоу».

Комментарии
