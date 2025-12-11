«Это очень греет». Орлов рассказал, что ему нравится в Глушенкове

Известный футбольный комментатор Геннадий Орлов высказался об атакующем полузащитнике «Зенита» Максиме Глушенкове. Эксперт рассказал, что ему нравится в россиянине.

«Знаете, что мне нравится у Глушенкова? Он очень фантазийный. Фантазии в голове очень симпатичные. И то, что он придумывает в голове вот эти комбинации, меня как футболиста это очень греет. Поэтому я и говорю, что он игрок. Хороший игрок! На него надо ставить. У него, бывает, не получается с точностью. У него характер непростой, где-то он обижается на кого-то, а самому надо в себе разобраться. Всё бывает.

Но судьба игрока… Игроки как на подиум выходят при показе мод. Все на них смотрят, видят и оценивают: здесь этого не хватает, здесь – лишний вес, у того ещё что-то. Но они избрали этот путь, они счастливы, что они вышли, и на них смотрит вся страна. Поэтому они должны быть совершенны во всех аспектах. Был же у нас Аршавин — все наслаждались его игрой. Стремитесь к этому, ребята!» — сказал Геннадий Орлов в эфире «Радио Зенит».