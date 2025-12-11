Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Селтик — Рома. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Это очень греет». Орлов рассказал, что ему нравится в Глушенкове

«Это очень греет». Орлов рассказал, что ему нравится в Глушенкове
Комментарии

Известный футбольный комментатор Геннадий Орлов высказался об атакующем полузащитнике «Зенита» Максиме Глушенкове. Эксперт рассказал, что ему нравится в россиянине.

«Знаете, что мне нравится у Глушенкова? Он очень фантазийный. Фантазии в голове очень симпатичные. И то, что он придумывает в голове вот эти комбинации, меня как футболиста это очень греет. Поэтому я и говорю, что он игрок. Хороший игрок! На него надо ставить. У него, бывает, не получается с точностью. У него характер непростой, где-то он обижается на кого-то, а самому надо в себе разобраться. Всё бывает.

Но судьба игрока… Игроки как на подиум выходят при показе мод. Все на них смотрят, видят и оценивают: здесь этого не хватает, здесь – лишний вес, у того ещё что-то. Но они избрали этот путь, они счастливы, что они вышли, и на них смотрит вся страна. Поэтому они должны быть совершенны во всех аспектах. Был же у нас Аршавин — все наслаждались его игрой. Стремитесь к этому, ребята!» — сказал Геннадий Орлов в эфире «Радио Зенит».

Материалы по теме
Орлов: «Зенит» еле ползает, играет как ветераны — что-то не так с тренировками
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android