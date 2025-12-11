Экс-тренер «Спартака» Слишкович спрогнозировал чемпиона РПЛ в сезоне-2025/2026

Бывший тренер «Спартака» и «Оренбурга» Владимир Слишкович спрогнозировал чемпиона Мир РПЛ по итогам сезона-2025/2026. Он считает, что титул достанется «Зениту».

«Кто станет чемпионом России? Сине-бело-голубые», — сказал Владимир Слишкович в новом выпуске подкаста «Чемпионата» под названием «Премьер-лига несправедливости».

По состоянию на сегодняшний день первое место в турнирной таблице РПЛ занимает «Краснодар», набравший 40 очков. «Быки» опережают идущий следом санкт-петербургский «Зенит» на одно очко. Тройку лидеров замыкает «Локомотив» (37). На последних строчках в турнирной таблице расположились «Сочи» (9) и «Оренбург» (12). Действующим чемпионом России является «Краснодар».

Полная версия подкаста с Владимиром Слишковичем: