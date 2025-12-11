Скидки
Селтик — Рома. Прямая трансляция
23:00 Мск
Дмитрий Парфёнов впервые рассказал о назначении в «Ротор»

Дмитрий Парфёнов впервые рассказал о назначении в «Ротор»
Известный российский экс-футболист, а ныне тренер Дмитрий Парфёнов впервые рассказал о назначении на пост наставника «Ротора».

«В нашей профессии в принципе сложно говорить о неожиданном и ожидаемом. Поступил звонок от гендиректора — мы встретились, поговорили и приняли решение. Всё произошло достаточно быстро.

Такая у нас работа: это у футболистов контракты на год-два-три, а тренер должен быть готов в любой момент принять команду. Здесь так произошло.

Руководители «Ротора» хотят вернуть команду на высокий уровень. В этом плане амбиции клуба и нашего тренерского штаба совпали», — сказал Парфёнов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Олегом Лысенко.

